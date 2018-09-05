В ущелье Кырчын ДТП. После столкновения трех машин четыре человека в больнице

В результате ДТП в ущелье Кырчын пострадало четыре человека. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

Уточняется, что авария произошла сегодня в 17.00 на автодороге Семеновка - Ак-Суу.

«31-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался в южном направлении. Обгоняя другую машину, он столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 31-летнего водителя. После этого Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и совершил столконовение с Subaru Forester. В результате аварии виновник ДТП, его пассажиры, а также пассажир Subaru Forester после оказания первой медицинской помощи доставлены в больницу села Ананьево. Расследование продолжается», — проинформировали в ГУОБДД.