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Происшествия

В ущелье Кырчын ДТП. После столкновения трех машин четыре человека в больнице

В результате ДТП в ущелье Кырчын пострадало четыре человека. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

Уточняется, что авария произошла сегодня в 17.00 на автодороге Семеновка - Ак-Суу.

«31-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался в южном направлении. Обгоняя другую машину, он столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 31-летнего водителя. После этого Volkswagen Golf выехал на встречную полосу и совершил столконовение с Subaru Forester. В результате аварии виновник ДТП, его пассажиры, а также пассажир Subaru Forester после оказания первой медицинской помощи доставлены в больницу села Ананьево. Расследование продолжается», — проинформировали в ГУОБДД.
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