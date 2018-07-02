В Бишкеке пьяный инспектор УОБДД врезался в служебное авто

В Бишкеке инспектор УОБДД врезался в служебное авто. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Главном управлении общественной безопасности дорожного движения МВД КР.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня ночью, примерно в 2.30, на пересечении улиц Джантошева и Байтика Баатыра.

«За рулем машины Nissan находился инспектор УОБДД. Управляя частным авто, он врезался в служебную машину ГУОБДД. В настоящее время проводится служебное расследование», — сообщили в управлении.

В правоохранительных органах ИА «24.kg» проинформировали, что, по предварительным данным, сотрудник управлял машиной в нетрезвом состоянии.