В Таласе из-за лопнувшего колеса перевернулась машина. Есть пострадавшие

В Таласском районе водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не справился с управлением и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 14.00 на 52-м километре автодороги Тараз—Талас—Суусамыр.

«В селе Бекмолдо по улице Ленина водитель автомашины «Мерседес-Бенц» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, причиной аварии стало лопнувшее колесо. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа ОВД Таласского района. В результате аварии четыре человека пострадали и госпитализированы в местную больницу», — сообщили в ГУОБДД.