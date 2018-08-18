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Происшествия

Из Москвы пятерых кыргызстанцев депортируют. Нарушили условия пребывания

Отдел Министерства внутренних дел по городу Москве задержал 20 граждан Кыргызстана по подозрению в фальшивой регистрации. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Посольстве Кыргызстана в России.

Уточняется, что у всех задержанных были проверены документы, но полиция отпустила 15 человек.

«Пятерых задержанных выдворят из России. Выяснилось, что они обратились к своим знакомым, чтобы те им сделали регистрацию. Однако документы не соответствовали требованиям законодательства,  поэтому регистрация фальшивая. Материалы дела передадут в суд, после чего начнется процедура выдворения. На место выезжал сотрудник посольства, он оказал юридическую консультацию мигрантам», — проинформировали в посольстве.
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