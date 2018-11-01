Кыргызстанца госпитализировали в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге

Гражданина Кыргызстана госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу № 3 Санкт-Петербурга. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, 31-летний кыргызстанец упал 30 октября с высоты 2-3 метров. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой затылочной области, закрытой травмой живота, грудной клетки, травматическим шоком.

В посольстве КР в России сообщили 24.kg, что выясняют обстоятельства произошедшего, отправлен запрос в компетентные органы РФ.