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Происшествия

В море во Вьетнаме выловили загадочного «пришельца»

Существо вызывает инопланетные ассоциации и обладает структурой тела, напоминающей звезду: центр, несколько крупных щупалец, из каждого растет еще несколько щупалец. Видео, на котором запечатлен странный обитатель моря, размещено в YouTube.

Все конечности «инопланетянина» находились в постоянном движении, что особенно впечатлило очевидцев. Его обнаружили 29 июля.

Как сообщается в пояснении к видео, существо выловил туристический гид в провинции Кинь-Джианг. Удивившись находке, мужчина показал ее местным жителям, но опознать создание никто не смог. Очевидцы пришли к выводу, что это некий вид живого морского сорняка.
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