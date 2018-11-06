«Межзвездный астероид» заподозрили в том, что он корабль пришельцев

Межзвездный астероид Оумуамуа может быть частью инопланетной исследовательской миссии из-за схожести со световым зондом. Такое предположение сделали ученые Шмуэль Бяли и Абрахам Леб из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, сообщило РИА Новости.

Как отметили ученые, после того, как загадочный астероид покинул пределы Солнечной системы, он ускорился, а не замедлился, как должно было произойти. Ученые отвергли вывод, что это случилось из-за выброса газа изнутри космического тела — такое явление присуще кометам, которой Оумуамуа не является.

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При этом ускорение из-за выброса газа вызвало бы эффект вращения астероида, чего при наблюдении за ним не обнаружили, указали Шмуэль Бяли и Абрахам Леб.

Ученые пришли к выводу, что загадочный объект мог быть приведен в движение давлением солнечного излучения. Такой источник энергии позволил бы, например, инопланетному зонду путешествовать по Галактике, не нуждаясь ни в чем, кроме солнечного света, необходимого для подпитки, считают ученые.

Допуская вероятность, что объект может быть естественного происхождения, так как он не излучает радиосигналов, которые можно обнаружить доступными человечеству средствами, астрофизики все же предполагают, что астероид может оказаться недействующим солнечным парусом, который является частью древнего космического корабля.

Астрофизики всерьез допускают, что Оумуамуа может быть специально построенным инопланетянами искусственным объектом.

Расчеты специалистов демонстрируют, что астероид имеет идеальные пропорции, чтобы выдерживать столкновения с космической пылью и не иметь избыточную массу, которая помешала бы межгалактическим полетам.

Такая конструкция во многом схожа с проектами космических кораблей с использованием светового паруса, разработанным по программам Starshot и IKAROS, заключили астрофизики.

Оумуамуа — первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Его открыл Роберт Уэрик 19 октября 2017 года.

Ввиду неоднозначности классификации и крайней необычности орбиты, вытянутости и ускорения объекта, Стивен Хокинг и некоторые другие аналитики и эксперты в свое время не исключали инопланетного происхождения объекта.