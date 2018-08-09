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Происшествия

Пожар на территории мясокомбината локализовали, но пока не потушили полностью

Пожар на территории мясокомбината в Бишкеке локализовали. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

«Специалисты Госэпиднадзора обследовали компрессорный цех и другие здания мясокомбината на содержание в воздухе аммиака. По итогам выяснилось, что опасных концентраций аммиака нет. Комиссия по гражданской защите Ленинского района изучает причины пожара, уточняет материальный ущерб и площадь возгорания», — сообщили в мэрии.

В МЧС отметили, что в результате пожара пострадавших нет, так как в момент возгорания никого из сотрудников комбината в здании не было. Пожарные проводят разбор завалов, где могут оказаться мелкие очаги огня.
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