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В Жайылском суде подделывали решения по сделкам о купле-продаже

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями и прокуратура выявили нарушения закона в Жайылском районном суде. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, с 2012 по 2015 годы по некоторым гражданским делам, в частности, по установлению юридического факта владения, пользования, распоряжения имуществом на праве собственности и признании сделки купли-продажи действительной, суд вынес решения, но дела регистрацию в суде не прошли. Статистические карточки на них не завели и не внесли в журнал регистрации гражданских дел.

«В результате противоправных действий неустановленных лиц подделаны решения суда, которые являются официальными документами и имеют юридическую силу. Возбуждено уголовное дело по статье 350 (подделка документов) УК КР. Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к нарушению закона», — говорится в сообщении.
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