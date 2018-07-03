Где футбольное поле? Чиновников айыл окмоту обвиняют в подлоге и мошенничестве

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факты злоупотребления должностным положением и мошенничества со стороны должностных лиц Кен-Булунского айыл окмоту Ысык-Атинского района Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, в июне 2017 года Кен-Булунский айыл окмоту провел тендер по закупке строительно-монтажных работ на строительство мини-футбольной площадки, по его итогам победителем определили ОсОО «С.К.», с которым впоследствии заключили договор на 1 миллион 531 тысячу 649 сомов. Но чиновники приняли фактически не исполненные по договору строительные работы, поставив подписи в актах выполненных работ, при этом завысив их объем и перечислив денежные средства подрядчику.

«Должностными лицами этого же айыл окмоту ранее был заключен еще один договор — на проектирование школы, где по такой же схеме были подписаны акты выполненных работ без их фактического исполнения. По факту прокуратурой Ысык-Атинского района возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог) и 166 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ведется следствие», — подчеркнули в ГСБЭП.