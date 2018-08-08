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Происшествия

В Баткене сотрудники ГКНБ пресекли контрабанду сигарет

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности пресекли контрабандный ввоз сигарет из Таджикистана. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что контрабанда пресечена на территории Ляйлякского района Баткенской области. Правоохранители задержали автомашины марки «Хонда Степвагон» и «Тойота Эстима» и во время обыска обнаружили 40 тысяч пачек сигарет известных компаний.

«В результате незаконного ввоза табачных изделий без уплаты таможенных платежей сумма ущерба составила 1 миллион 556 тысяч 602 сома. Общая стоимость задержанного груза — 2 миллиона 400 тысяч сомов. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, хранение, импорт и реализация продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению без акцизных марок» и «Контрабанда» УК КР. Ведется следствие», — проинформировали в ГКНБ.
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