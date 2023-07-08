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Кыргызстанцы пытались контрабандой вывезти сигареты в Узбекистан

На кыргызско-узбекских приграничных участках «Мамай» (город Кербен) и в селе Кош-Добо Аксыйского района Джалал-Абадской области выявлены факты нарушения правил провоза товаров. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

При попытке переправки на территорию Узбекистан 15,5 тысячи пачек контрафактных сигарет марки Milano задержаны два кыргызстанца.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по статьям 231 (Экономическая контрабанда) и 239 (Оборот продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок и/или средств идентификации) Уголовного кодекса. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269923/
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