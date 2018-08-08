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Происшествия

Пожар в Таласской области тушат 600 человек. Огонь локализовали

Пожар в Манасском районе Таласской области локализован, борьба с огнем продолжается. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Уточняется, что 7 августа на ликвидацию огня из Бишкека выехали еще 67 спасателей.

МЧС
Фото МЧС. Пожар в Таласской области тушат больше недели

«Вчера для тушения пожара привлекли 521 человека. Чрезвычайная ситуация под контролем министра, который сейчас находится в области. Для ликвидации огня задействованы не только силы МЧС, но и местные жители. На данный момент жертв и пострадавших нет», — проинформировали в МЧС.

Напомним, что пожар в Таласской области начался 28 июля на приграничной с Казахстаном территории.
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