Пожар в Таласской области тушат 600 человек. Огонь локализовали

Пожар в Манасском районе Таласской области локализован, борьба с огнем продолжается. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Уточняется, что 7 августа на ликвидацию огня из Бишкека выехали еще 67 спасателей.

Фото МЧС. Пожар в Таласской области тушат больше недели

«Вчера для тушения пожара привлекли 521 человека. Чрезвычайная ситуация под контролем министра, который сейчас находится в области. Для ликвидации огня задействованы не только силы МЧС, но и местные жители. На данный момент жертв и пострадавших нет», — проинформировали в МЧС.

Напомним, что пожар в Таласской области начался 28 июля на приграничной с Казахстаном территории.