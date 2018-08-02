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Происшествия

В Кыргызстане таможенники задержали контрабанду на 8 миллионов сомов

Сотрудники Государственной таможенной службы Кыргызстана задержали контрабанду на сумму свыше 8 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Ошской области задержали грузовой автомобиль с нетканым полотном, мебелью и автозапчастями производства Узбекистана. Груз перевезли через кыргызско-таджикский участок границы вне зоны таможенного контроля.

Общая стоимость задержанного товара составила 8 миллионов 539 тысяч 591 сом.

«Материалы дела передали в прокуратуру Ошской области», — сообщили в ГТС.
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