В Кыргызстане таможенники задержали контрабанду на 8 миллионов сомов

Сотрудники Государственной таможенной службы Кыргызстана задержали контрабанду на сумму свыше 8 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Ошской области задержали грузовой автомобиль с нетканым полотном, мебелью и автозапчастями производства Узбекистана. Груз перевезли через кыргызско-таджикский участок границы вне зоны таможенного контроля.

Общая стоимость задержанного товара составила 8 миллионов 539 тысяч 591 сом.

«Материалы дела передали в прокуратуру Ошской области», — сообщили в ГТС.