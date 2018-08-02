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Происшествия

В США акулу украли с помощью детской коляски

Из океанариума в Сан-Антонио (штат Техас) украли 40-сантиметровую акулу по кличке Мисс Хелен. Об этом сообщило ВВС.

Воры выловили акулу, завернули в мокрое одеяло и поместили в ведро с водой. Его они поставили в детскую коляску, с помощью которой и вывезли хищницу из океанариума.

В краже участвовали двое мужчин и женщина. Они скрылись на автомобиле.

Полиция задержала злоумышленников через два дня по наводке местных жителей, которые узнали машину воров на кадрах с камер наблюдения. Записи показывали в местных СМИ.

Акулу нашли в гараже одного из воров. Как оказалось, в его коллекции много рыб и морских животных.

«Когда мы зашли в гараж и дом, все выглядело так, будто мы попали в филиал океанариума Сан-Антонио. Он знал, как обращаться с животными, и акула оказалась жива», — рассказали в полиции.
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