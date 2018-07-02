ГСБЭП возместила в бюджет государства свыше 12 миллионов сомов

В рамках сотрудничества Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями и Государственной налоговой службы в бюджет государства возмещено свыше 12 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По их данным, в межрайонный отдел службы по Тонскому, Иссык-Кульскому районам и городу Балыкчи поступило письмо от Управления ГНС об оказании содействия во взыскании налоговой задолженности. Компании ОсОО «Л.-Х.» и ДО «А.-Т.» уклонялись от уплаты налогов.

По результатам принятых мер в бюджет государства возместили 12 миллионов 521 тысячу 966 сомов.