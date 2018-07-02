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Происшествия

Избил охранников и изнасиловал девушку. Чемпиона ММА водворили в Ошский СИЗО

Обвиняемого в избиении охранников ночного клуба и изнасиловании девушки чемпиона ММА Абдылда уулу Бекболота водворили в СИЗО на один месяц. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Оша.

Уточняется, что по решению Ошского городского суда другой обвиняемый — 24-летний член ОПГ — помещен в СИЗО на два месяца.

25 июня в Оше милиционеры задержали чемпиона ММА Абдылда уулу Бекболота и 24-летнего члена ОПГ, уроженца Кара-Суйского района. Они избили охранников ночного клуба. У одного из потерпевших сломана челюсть, второй получил легкие травмы. Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. Несмотря на это, Ошский городской суд отпустил обоих под домашний арест. Спустя несколько дней с заявлением в милицию обратилась девушка, обвинившая спортсмена и члена ОПГ в изнасиловании.
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