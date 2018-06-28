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Происшествия

Контрабанду сигарет почти на полмиллиона сомов пресекли в Кыргызстане

Фото ГСБЭП. Табачные изделия находились в грузовом отсеке автомобиля

Сотрудниками Госслужбы по борьбе с экономическим преступлениями выявлен контрабандный вывоз табачной продукции без акцизных марок в Казахстан на 487, 5 тысячи сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

Уточняется, что на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» правоохранители остановили грузовую машину марки «МАН». Авто управлял гражданин Казахстана.

«Водитель сообщил, что в машине есть различный товар, предназначенный для вывоза в Казахстан. При осмотре авто установлено, что, помимо коробок с другим товаром, в грузовом отсеке перевозились и коробки с табачной продукцией. Сигареты марок: Winston и Ambassador — 75 тысяч пачек с акцизными марками Таджикистана, Kazlnter — 12 тысяч пачек без акцизных марок, а также 158 тысяч пачек с акцизными марками КР. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, импорт и реализация продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению, без акцизных марок» УК КР. Ведется следствие», — сообщили в ГСБЭП.
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