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Ненадежный сейф. Гастарбайтер в Москве украл у пенсионерки 18 миллионов рублей

Гастарбайтер в Москве украл у пенсионерки 18 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал «ОПЕР Слил».

По его данным, заявление поступило от гражданки России Кононенко, 1953 года рождения. Она сообщила, что в неустановленное время, с февраля по апрель 2018 года, гражданин Узбекистана Дилшод Матмусаев, работающий в доме 10 лет разнорабочим, похитил денежные средства, хранящиеся в картонной коробке в подсобной комнате на третьем этаже дома. После чего скрылся. Ущерб оценивается в 18 миллионов рублей.

Выяснилось, что подозреваемый находится за пределами РФ.

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