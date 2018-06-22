Милиция ищет жертв мошенников, занимающихся аферами с недвижимостью

Оперативники СПЭНМ МВД задержали члена преступной группы мошенников, занимающихся аферами с недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.



По ее данным, злоумышленники, незаконно оформив право собственности, завладели имуществом, примерная стоимость которого 3,5 миллиона сомов.

Установлено, что в 2017 году преступная группа путем подделки доверенности, дающей право на оформление собственности, завладела земельным участком, расположенным в престижном районе столицы. Сделка оформлялась в одном из местных столичных регистрационных органов. Обман обнаружился позже, когда 83-летняя женщина решила проведать свой участок и заметила других хозяев.

Потерпевшая обратилась в милицию. По предварительным данным, мошенники изготовили поддельную заграничную доверенность: якобы хозяйка недвижимости давно переехала и проживает за границей.

Милиция задержала одного из членов преступной группы. Им оказался Вадим Башлеев, 1973 года рождения, ранее четырежды судимый.

Фото пресс-службы МВД. Задержанный мошенник

Принимаются меры к задержанию других членов преступной группы, проверяется и устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оперативники обращаются с просьбой к гражданам, владеющим какой-либо информацией или пострадавшим от указанных лиц, звонить по телефону 0700848440.