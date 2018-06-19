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Сюжет: Дело энергетиков (138)

Депутату Осмонбеку Артыкбаеву вызывали скорую в СИЗО ГКНБ

Здоровье обвиняемого в коррупции экс-министра энергетики, депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева ухудшилось после заключения его в СИЗО ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники из окружения народного избранника.

По их данным, подследственному несколько раз вызывали в СИЗО скорую помощь.

«Адвокат Осмонбека Артыкбаева обжаловала решение первой инстанции о его аресте в Бишкекском городском суде. Дата заседания еще неизвестна, но защита намерена ходатайствовать о том, чтобы его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья», — сообщили источники.

В отношении Осмонбека Артыкбаева 5 июня возбудили уголовное дело. Следователи провели очную ставку между ним и экс-главой Энергохолдинга Айбеком Калиевым. После бывшему министру энергетики предъявили обвинение в коррупции и водворили в СИЗО ГКНБ.
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