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Происшествия

В городе Ош сотрудник МВД вымогал взятку

В городе Ош задержали инспектора УВД, подозреваемого в вымогательстве взятки. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в Службу внутренних расследований МВД с заявлением обратился житель южной столицы, который сообщил, что сотрудник милиции угрозами и шантажом вымогает деньги за положительное решение по якобы имеющемуся материалу в отношении заявителя.

По факту возбудили уголовное дело.

22 мая при получении 20 тысяч сомов задержали инспектора информационно-аналитического центра УВД Оша, младшего лейтенанта милиции. Подозреваемый получил деньги через посредника.
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