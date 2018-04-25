Последствия урагана. Некоторые абоненты до сих пор остаются без света

В ОАО «Северэлектро» ИА «24.kg» рассказали о последствиях урагана, бушевавшего накануне.

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Отмечено, что основную часть повреждений устранили. Отключения были краткосрочными — до трех часов. В Бишкеке по высоковольтным линиям 8 участков оставались без света. В настоящее время Западный РЭС устраняет неполадки на одном фидере. В Аламудунском районе без света остается 2 фидера, в Ысык-Атинском — 1.

По линиям 0,4 кВ в Западный РЭС поступило 11 заявок, в Восточный РЭС — 5. Основными причинами отключения стали упавшие на линии электропередачи ветки. В Чуйской области упало несколько деревьев. Есть отключения света и в Таласской области.