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Происшествия

В Петербурге арестовали двух кыргызстанцев. Обвиняют в терроризме

Выборгский районный суд Петербурга санкционировал арест двух граждан Кыргызстана, пытавшихся уехать в Сирию воевать в рядах международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра», сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайства об аресте на два месяца в отношении двуих граждан КР — 21-летнего Маруфжона Исакова и 20-летнего Камолиддина Азимжанова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба подозреваемых против ареста не возражали. Аргументом следствия в пользу избрания меры пресечения в виде заключения под стражу было отсутствие у задержанных постоянного места жительства и регистрации в России. Документ о временной регистрации у обоих подозреваемых оказался просроченным.
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