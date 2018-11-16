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Общество

Отец приговоренной к смертной казни в Ираке обратился к омбудсмену

Отец гражданки Кыргызстана, приговоренной к смертной казни в Ираке, обратился к омбудсмену Токону Мамытову. Об этом 24.kg сообщили в правозащитном центре «Кылым шамы».

По их данным, мужчина попросил акыйкатчи посодействовать в экстрадиции дочери. Отец утверждает, что девушка ни в чем не виновата. Ее муж обманом вывез в Ирак. Она не знала, что он воюет в составе ИГИЛ.

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«Токон Мамытов сейчас работает по этому вопросу. Но говорить о каком-то положительном разрешении пока преждевременно», — отметили правозащитники.

Напомним, три гражданки Кыргызстана с десятью малолетними детьми находятся в женской тюрьме и ждут приговора багдадского суда. 

Женщин обвиняют в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Они были вывезены на Ближний Восток мужьями, примкнувшими к террористической группировке «Исламское государство», и после их смерти брошены на произвол судьбы.
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