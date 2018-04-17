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Происшествия

В Кыргызстане сотрудники ГКНБ задержали пранкера

Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГКНБ задержали пранкера. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Установлено, что 34-летний Э.Д. 12 апреля, представившись одним из руководителей аппарата президента Кыргызстана, позвонил полномочному представителю правительства в Иссык-Кульской области и главе Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития.

Под угрозой увольнения он требовал восстановить в должности бывшего заместителя главы дирекции, который является фигурантом уголовного дела по фактам присвоения средств фонда.

В связи с участившимися случаями подобных подозрительных телефонных звонков от имени представителей власти ГКНБ призывает граждан быть бдительными и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
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