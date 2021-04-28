В Бишкеке задержан пранкер, устроивший стрельбу в магазине

Оперативники столичной криминальной милиции задержали пранкера, устроившего стрельбу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

«При мониторинге социальных сетей было обнаружено видео, на котором неизвестный молодой человек, надев черную маску, производит выстрелы из автомата Калашникова и пистолета в одном из магазинов», — говорится в сообщении.

Оперативниками отдела по борьбе с оргпреступностью СКМ ГУВД Бишкека на улице Сухэ Батора был замечен фигурирующий в видео автомобиль марки «Инфинити» с госномером 01KG ТILEK.

«В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты из багажника: газотравматический пистолет марки МР-80-13 т 45 Rub Макарова калибра 10 миллиметров и 37 патронов, принадлежащие 28-летнему гражданину С.А. Разрешение на оружие ему было выдано лицензионно-разрешительной системой СОБ ГУВД Бишкека сроком на 3 года», — уточнили в милиции.

Кроме того, был проведен обыск в доме подозреваемого. В спальной комнате обнаружены и изъяты: автомат Калашникова за номером ВПО 825 и газосигнальные патроны в количестве 120 штук.

Задержанный рассказал милиции, что автомат Калашникова охолощен и приобретен им в России, что он блогер, снимает пранки и публикует их в соцсетях. Расследование продолжается, задержанный отпущен под обязательство о явке.