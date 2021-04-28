В Бишкеке задержан пранкер, устроивший стрельбу в магазине

Оперативники столичной криминальной милиции задержали пранкера, устроившего стрельбу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.
«При мониторинге социальных сетей было обнаружено видео, на котором неизвестный молодой человек, надев черную маску, производит выстрелы из автомата Калашникова и пистолета в одном из магазинов», — говорится в сообщении.
Оперативниками отдела по борьбе с оргпреступностью СКМ ГУВД Бишкека на улице Сухэ Батора был замечен фигурирующий в видео автомобиль марки «Инфинити» с госномером 01KG ТILEK.
«В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты из багажника: газотравматический пистолет марки МР-80-13 т 45 Rub Макарова калибра
Кроме того, был проведен обыск в доме подозреваемого. В спальной комнате обнаружены и изъяты: автомат Калашникова за номером ВПО 825 и газосигнальные патроны в количестве 120 штук.