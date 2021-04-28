12:43
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке задержан пранкер, устроивший стрельбу в магазине

Оперативники столичной криминальной милиции задержали пранкера, устроившего стрельбу в магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

«При мониторинге социальных сетей было обнаружено видео, на котором неизвестный молодой человек, надев черную маску, производит выстрелы из автомата Калашникова и пистолета в одном из магазинов», — говорится в сообщении.

Оперативниками отдела по борьбе с оргпреступностью СКМ ГУВД Бишкека на улице Сухэ Батора был замечен фигурирующий в видео автомобиль марки «Инфинити» с госномером 01KG ТILEK.

«В ходе осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты из багажника: газотравматический пистолет марки МР-80-13 т 45 Rub Макарова калибра 10 миллиметров и 37 патронов, принадлежащие 28-летнему гражданину С.А. Разрешение на оружие ему было выдано лицензионно-разрешительной системой СОБ ГУВД Бишкека сроком на 3 года», — уточнили в милиции.

Кроме того, был проведен обыск в доме подозреваемого. В спальной комнате обнаружены и изъяты: автомат Калашникова за номером ВПО 825 и газосигнальные патроны в количестве 120 штук.

Задержанный рассказал милиции, что автомат Калашникова охолощен и приобретен им в России, что он блогер, снимает пранки и публикует их в соцсетях. Расследование продолжается, задержанный отпущен под обязательство о явке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191827/
просмотров: 639
Версия для печати
Материалы по теме
Двухлетнюю девочку оставили одну в квартире. В ГУВД рассказали подробности
Розыгрыш не удался. Милиция заинтересовалась ряженым спецназом
В интернете кыргызстанцам предлагают купить оружие без разрешения и документов
Дело о наградном оружии. Абдиль Сегизбаев не подписал уведомление о подозрении
Подозреваемого в нападении с ножом на девушку задержали
И. о. начальника ГУВД Бишкека назначен полковник милиции Азамат Ногойбаев
Убийство Айзады. Розыгрыши сделали кыргызстанцев равнодушными, считает блогер
Убийство Айзады. Глава ГУВД Бишкека лишился должности
Житель Чехии воспользовался оружейной амнистией и сдал розовый танк
Убийство Айзады Канатбековой. Глава ГУВД Бишкека оправдывается выборами
Популярные новости
Мужчина, сбежавший накануне из&nbsp;Свердловского УВД Бишкека, задержан Мужчина, сбежавший накануне из Свердловского УВД Бишкека, задержан
Военные напали ночью. Похищенный в&nbsp;Лейлеке рассказал подробности Военные напали ночью. Похищенный в Лейлеке рассказал подробности
Похищение парней в&nbsp;Лейлеке. В&nbsp;УВД сообщили подробности возвращения Похищение парней в Лейлеке. В УВД сообщили подробности возвращения
Президенту АУЦА предъявлено обвинение в&nbsp;незаконном изготовлении наркотиков Президенту АУЦА предъявлено обвинение в незаконном изготовлении наркотиков
Бизнес
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
Почему никотин сам по&nbsp;себе не&nbsp;может стать причиной онкологических заболеваний Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире Инициативы правительства Индии стимулируют развитие туризма в Джамму и Кашмире
28 апреля, среда
12:40
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 ап...
12:34
Навести порядок на весогабаритных пунктах контроля требует депутат
12:29
Для зараженных COVID-19 свободны 145 коек в медучреждениях Бишкека
12:14
В Бишкеке задержан пранкер, устроивший стрельбу в магазине
12:11
15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения