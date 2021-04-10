Убийство Айзады. Розыгрыши сделали кыргызстанцев равнодушными, считает блогер

Пранкеры создают неправильное и отрицательное мнение у общества о происходящем. Таким мнением поделился в соцсетях активист Солтобек Эркин.

По его словам, в трагедии виноваты блогеры, которые разыгрывают людей и публикуют видео в социальных сетях.

«Я хочу обратить внимание на тех, кто снимает пранк. Пранк, как вы знаете, — это розыгрыш, который вынуждает человека к яркой ответной реакции. Сейчас он набирает обороты в Кыргызстане. Я думаю, что такие короткие видео смотрят в основном в регионах. Таким образом, с каждым разом у людей формируется коллективное мнение, что если на улице что-то происходит, то все думают, что это розыгрыш. Если днем кого-то заталкивают в машину или пырнули ножом, то думают, что это шутка, и игнорируют ситуацию. Когда Айзаду похищали, у женщин, наверное, было такое же мнение. Я считаю, что в этом виноваты пранкеры», — сказал активист.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Ранее на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой.