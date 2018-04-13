В Китае ребенок родился через 4 года после смерти родителей

В Китае произошел случай, подобных которому, возможно, еще не было, сообщают vesti.ru. Мальчик появился на свет спустя 4 года после того, как его отец и мать погибли в автокатастрофе.

Авария случилась еще в 2013-м, но 4 года ушли у дедушек и бабушек малыша на то, чтобы доказать свое право на наследство детей в суде.

В качестве наследства выступали замороженные эмбрионы. Прецедента для такого дела пока не было, поэтому судебные разбирательства заняли длительное время.

Родители погибшей пары получили право использовать эмбрионы, но на этом этапе еще нельзя было говорить о счастливом завершении истории. В Китае запрещено суррогатное материнство, а эмбрионы по законодательству можно забирать из больницы (они находились в Нанкинском госпитале) только тогда, когда есть подтверждение от другой больницы о том, что она готова их принять. С учетом этих двух факторов будущие бабушки и дедушки решили искать помощи за пределами страны. Они заключили договор с агентством и выехали в Лаос со своим драгоценным грузом. Именно выехали на машине, так как ни один самолет не соглашался взять на борт емкость с жидким азотом размером с термос.

В Лаосе эмбрион подсадили суррогатной матери, но и с этим вышла загвоздка.

Чтобы ребенок стал гражданином Китая, а не Лаоса, он должен был родиться в Китае. Эту проблему решили с помощью туристической визы для суррогатной матери, и в декабре 2017 года мальчик по имени Тянь Тянь наконец-то родился.

Чтобы ему дали китайское гражданство, всем четверым бабушкам и дедушкам пришлось сдать анализ ДНК, подтверждая, что ребенок действительно китаец по крови. Все они заявили, что очень взволнованы тем фактом, что их генетическая линия все же продолжится.