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Общество

До 1,5 миллиона сомов за ребенка. Как регулируют суррогатное материнство в КР

До 1,5 миллиона сомов предлагают в виде гонорара кыргызстанкам, участвующим в программах суррогатного материнства, по факту рождения ребенка. Предусмотрены и другие выплаты. Насколько урегулирован данный процесс в законодательном плане?

Спрос есть в стране и за рубежом

Приглашения женщин к сотрудничеству висят на досках объявлений в Бишкеке или распространяются в мессенджерах.

Одно из них гласит:

  • полное юридическое и медицинское сопровождение;
  • достойное финансовое вознаграждение;
  • комфортные условия и забота о вашем здоровье;
  • поддержка на всех этапах программы.

В самой клинике у женщин интересуются возрастом, наличием собственных детей и ходом прошлых родов. Биологические родители приезжают временно из Китая и России, но самой женщине покидать Кыргызстан не надо. Все вопросы решают через куратора, поэтому с родителями будущего ребенка сурмамы не контактируют.

Женщина должна быть здоровой, пройти медицинское обследование, сдать различные анализы и предоставить нотариально заверенное согласие мужа. Все детали в договоре.

После родов женщине обещают гонорар в 1,5 миллиона сомов, во время беременности — ежемесячно по 40 тысяч сомов, в 20 недель единоразовую выплату на обновление гардероба в размере 20 тысяч сомов. В случае рождения двойни или кесарева сечения предусмотрена доплата. По договору предусмотрено несколько попыток переноса эмбрионов. Если беременность так и не наступает, выплата составит 10 тысяч сомов за каждую попытку.

Еще в одной компании предусмотрены временный переезд в Россию после медицинской подготовки женщины в КР и чуть больший гонорар после успешных родов — 1,7 миллиона рублей.

24.kg
Фото 24.kg. Из переписки с компанией
Как сообщили 24.kg в Министерстве здравоохранения, суррогатное материнство в Кыргызстане регулируется:

  • порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий согласно приложению № 1;
  • перечнем медицинских документов в области использования вспомогательных репродуктивных технологий согласно приложению № 2;
  • приказом Министерства здравоохранения.

В управлении организации медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР ответили и на другие вопросы редакции.

1

Кто может стать суррогатной матерью?

Женщина от 20 до 35 лет, имеющая как минимум одного собственного здорового ребенка, прошедшая медицинское и психиатрическое обследование и давшая письменное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

2

Кто может воспользоваться ее услугами?

Как граждане Кыргызской Республики, так и иностранцы, находящиеся на территории страны на законных основаниях, при условии соблюдения действующего законодательства.  

3

Запрещен ли гонорар?

Действующее законодательство не запрещает вознаграждение суррогатной матери. Размер гонорара и компенсаций (за роды, питание, проживание, медикаменты и прочее) устанавливают договором.

Такие действия не подпадают под определение торговли людьми, если соблюдены все нормы закона.
4

Чем рискует женщина, решив стать сурматерью?

Суррогатная мать, как и любая беременная женщина, несет риски, связанные с вынашиванием и родами: осложнения беременности, оперативное родоразрешение, послеродовые осложнения. Все эти аспекты должны быть отражены в договоре.

Риски для биологических родителей связаны в основном с возможными медицинскими и юридическими осложнениями. Поэтому рекомендуются предварительное заключение договора и консультации с юристами. 

5

Защищена ли законодательно сурмама в случае рождения мертвого ребенка? Не придется ли ей возмещать затраты биологических родителей?

Законодательно предусмотрена возможность страхования рисков. В случае рождения мертвого ребенка возврат компенсации зависит от условий договора. Такие вопросы решают в частном порядке.  

6

Рекомендуется ли помощь психолога участникам процесса?

Психологическая поддержка рекомендована как суррогатным матерям, так и биологическим родителям. В ряде частных клиник такое сопровождение предлагают как часть пакета услуг. В государственных учреждениях они пока не разработаны, но планируют их внедрить в рамках общего запуска программ вспомогательных репродуктивных технологий после утверждения соответствующего приказа и подготовки. 

7

Некоторые кыргызстанки соглашаются выезжать за рубеж (в Грузию или на Кипр). Что нужно знать им, чтобы живой и невредимой вернуться на родину?

При выезде за границу гражданам КР необходимы:

  • наличие полного пакета документов (медицинские заключения, нотариальные договоры);
  • визовая поддержка;
  • прохождение медицинского освидетельствования;
  • обратные билеты и средства на проживание.

Рекомендуется также юридическое сопровождение.

8

Может ли сурмама оставить себе ребенка?

По Семейному кодексу Кыргызской Республики ребенок, рожденный суррогатной матерью по договору, юридически принадлежит биологическим родителям. Суррогатная мать не имеет права оставить его себе.

Обвинения в торговле детьми невозможны при наличии юридически корректного договора.

На сегодня в Министерство здравоохранения не поступали официальные данные о возбужденных уголовных делах, связанных с суррогатным материнством, завершившихся обвинительными приговорами.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332997/
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