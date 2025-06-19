До 1,5 миллиона сомов за ребенка. Как регулируют суррогатное материнство в КР

До 1,5 миллиона сомов предлагают в виде гонорара кыргызстанкам, участвующим в программах суррогатного материнства, по факту рождения ребенка. Предусмотрены и другие выплаты. Насколько урегулирован данный процесс в законодательном плане?
Спрос есть в стране и за рубежомПриглашения женщин к сотрудничеству висят на досках объявлений в Бишкеке или распространяются в мессенджерах.
Одно из них гласит:
- полное юридическое и медицинское сопровождение;
- достойное финансовое вознаграждение;
- комфортные условия и забота о вашем здоровье;
- поддержка на всех этапах программы.
В самой клинике у женщин интересуются возрастом, наличием собственных детей и ходом прошлых родов. Биологические родители приезжают временно из Китая и России, но самой женщине покидать Кыргызстан не надо. Все вопросы решают через куратора, поэтому с родителями будущего ребенка сурмамы не контактируют.
Женщина должна быть здоровой, пройти медицинское обследование, сдать различные анализы и предоставить нотариально заверенное согласие мужа. Все детали в договоре.
После родов женщине обещают гонорар в 1,5 миллиона сомов, во время беременности — ежемесячно по 40 тысяч сомов, в 20 недель единоразовую выплату на обновление гардероба в размере 20 тысяч сомов. В случае рождения двойни или кесарева сечения предусмотрена доплата. По договору предусмотрено несколько попыток переноса эмбрионов. Если беременность так и не наступает, выплата составит 10 тысяч сомов за каждую попытку.
Еще в одной компании предусмотрены временный переезд в Россию после медицинской подготовки женщины в КР и чуть больший гонорар после успешных родов — 1,7 миллиона рублей.
- порядком использования вспомогательных репродуктивных технологий согласно приложению № 1;
- перечнем медицинских документов в области использования вспомогательных репродуктивных технологий согласно приложению № 2;
- приказом Министерства здравоохранения.
В управлении организации медицинской помощи и лекарственной политики МЗ КР ответили и на другие вопросы редакции.
Кто может стать суррогатной матерью?
Женщина от 20 до 35 лет, имеющая как минимум одного собственного здорового ребенка, прошедшая медицинское и психиатрическое обследование и давшая письменное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
Кто может воспользоваться ее услугами?
Как граждане Кыргызской Республики, так и иностранцы, находящиеся на территории страны на законных основаниях, при условии соблюдения действующего законодательства.
Запрещен ли гонорар?
Действующее законодательство не запрещает вознаграждение суррогатной матери. Размер гонорара и компенсаций (за роды, питание, проживание, медикаменты и прочее) устанавливают договором.
Чем рискует женщина, решив стать сурматерью?
Суррогатная мать, как и любая беременная женщина, несет риски, связанные с вынашиванием и родами: осложнения беременности, оперативное родоразрешение, послеродовые осложнения. Все эти аспекты должны быть отражены в договоре.
Риски для биологических родителей связаны в основном с возможными медицинскими и юридическими осложнениями. Поэтому рекомендуются предварительное заключение договора и консультации с юристами.
Защищена ли законодательно сурмама в случае рождения мертвого ребенка? Не придется ли ей возмещать затраты биологических родителей?
Законодательно предусмотрена возможность страхования рисков. В случае рождения мертвого ребенка возврат компенсации зависит от условий договора. Такие вопросы решают в частном порядке.
Рекомендуется ли помощь психолога участникам процесса?
Психологическая поддержка рекомендована как суррогатным матерям, так и биологическим родителям. В ряде частных клиник такое сопровождение предлагают как часть пакета услуг. В государственных учреждениях они пока не разработаны, но планируют их внедрить в рамках общего запуска программ вспомогательных репродуктивных технологий после утверждения соответствующего приказа и подготовки.
Некоторые кыргызстанки соглашаются выезжать за рубеж (в Грузию или на Кипр). Что нужно знать им, чтобы живой и невредимой вернуться на родину?
При выезде за границу гражданам КР необходимы:
- наличие полного пакета документов (медицинские заключения, нотариальные договоры);
- визовая поддержка;
- прохождение медицинского освидетельствования;
- обратные билеты и средства на проживание.
Рекомендуется также юридическое сопровождение.
Может ли сурмама оставить себе ребенка?
По Семейному кодексу Кыргызской Республики ребенок, рожденный суррогатной матерью по договору, юридически принадлежит биологическим родителям. Суррогатная мать не имеет права оставить его себе.
На сегодня в Министерство здравоохранения не поступали официальные данные о возбужденных уголовных делах, связанных с суррогатным материнством, завершившихся обвинительными приговорами.