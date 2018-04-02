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Происшествия

В Бишкеке выявили незаконную организацию покера в жилой квартире

В Бишкеке сотрудники ГСБЭП выявили незаконную организацию игры в покер за деньги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что по факту возбудили уголовное дело по статье «Организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования» УК КР.

«Сотрудники ГСБЭП собрали материал по факту организации азартных игр с использованием игорного оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет. В тот же день в квартире провели обыск. Там проводились азартные игры в покер с участием дилеров. В квартире обнаружили деньги и фишки для игры в покер. ГСБЭП продолжает проверки, направленные на выявление аналогичных фактов», — сообщили в ведомстве.
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