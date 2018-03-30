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Сотрудник Госархстроя вымогал деньги у бизнесмена за разрешение на строительство

Сотрудник Госархстроя вымогал деньги у бизнесмена за разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Уточняется, что в финансовую полицию с заявлением обратился гражданин Н.Б. Он просил принять меры в отношении сотрудника Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который вымогает тысячу долларов за положительное решение вопроса по выдаче сертификата на строительные работы.

«По факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконное получение вознаграждения служащим». При получении денег с поличным задержали начальника отдела К.Б. Ведется следствие», — сообщили в ГСБЭП.
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