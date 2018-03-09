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Происшествия

Пьяный налоговик едва не выпил реактив, предназначенный для анализа

В Бишкеке сотрудники Управления безопасности дорожного движения в ночь с 7 на 8 марта провели рейд «Бахус».

В ходе рейда около 5.00 инспекторы остановили автомобиль марки Subaru Forester. Из машины, по словам инспекторов, вышел мужчина, представившийся сотрудником Государственной налоговой службы.

«Только спустя полчаса у водителя удалось изъять документы и отвезти в городской наркологический диспансер. Там он постоянно звонил кому-то, требовал, чтобы его отпустили. Мужчина не признался врачам, какое спиртное употреблял. А когда ему дали пробирку, чтобы он дунул туда, водитель чуть не выпил химический реактив, предназначенный для выявления степени алкогольного опьянения», - рассказали инспекторы УОБДД.

В итоге автомобиль поставлен на штрафную стоянку, водителя отпустили.
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