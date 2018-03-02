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Происшествия

В России мигрант из Кыргызстана напал на скорую помощь

Вчера вечером в полицию Абакана поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что неизвестный мужчина повредил служебный автомобиль. Об этом сообщили российские СМИ.

На место прибыли сотрудники ППС и участковый уполномоченный полиции, которые задержали хулигана. По предварительной информации, мужчина в алкогольном опьянении шел по проезжей части, мешая движению бригады скорой помощи.

Когда автомобиль остановился, мужчина начал бить по капоту, повредил дворники и лобовое стекло.

Задержанным оказался гражданин Кыргызстана, 1977 года рождения, проживающий в России легально. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.
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