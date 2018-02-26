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Происшествия

В Кыргызстане за неделю задержали 336 нетрезвых водителей

В Кыргызстане сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения проводят рейд «За рулем». Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД.

По их данным, цель рейда — обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП.

«В ходе рейда с 19 по 25 февраля за нарушение ПДД инспекторы ГУОБДД привлекли к административной ответственности 23 тысячи 401 водителя. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержали 336 водителей. Инспекторы составили 4 тысячи 719 протоколов о несоблюдении требований дорожных знаков. С тонировкой задержали 59 автомобилей. За непристегнутый ремень безопасности оштрафовали 4 тысячи 668 водителей. За создание помех дорожному движению — 2 тысячи 283. 1 тысяча 157 машин поместили на штрафную площадку», — отметили в ГУОБДД.
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