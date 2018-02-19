В Кыргызстане за неделю почти 300 водителей задержаны в пьяном виде

В Кыргызстане за неделю 284 водителя задержаны за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, 12-18 февраля за нарушение ПДД к административной ответственности привлекли 23 тысячи 566 водителей. За парковку в неположенном месте составлено 4 тысячи 950 административных протоколов, за управление транспортом с тонировкой на лобовом и боковом стекле передней двери составлено 79 административных протоколов, за непристегнутый ремень безопасности привлечены 4 тысячи 807 водителей, 1 тысячу 171 машину водворили на штрафстоянку.