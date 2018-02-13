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Происшествия

На маршруте Бишкек — Кара-Балта работал водитель, лишенный водительских прав

На маршруте Бишкек — Кара-Балта работал водитель, лишенный за нарушение ПДД права управлять транспортным средством. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 338 (неисполнение приговора, решения суда или иного судебного акта) и 166 (мошенничество) УК КР по факту неисполнения судебного акта.

Установлено, что 19 мая 2016 года приговором Московского районного суда Чуйской области гражданин А.А. признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств и в уничтожении имущества и осужден на 9 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также на 4 года лишен права управять транспортным средством. Чуйский облсуд 8 июля 2016 года изменил приговор суда, при этом в части лишения права управления транспортным средством приговор оставлен в силе и для исполнения направлен в Сокулук-Московский отдел ДРТС и ВС при ГРС.

Однако 17 июля 2017 года должностные лица Чуйского территориального управления Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля выдали ему лицензию на пассажирские перевозки. Он работал на маршруте Бишкек — Кара-Балта.
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