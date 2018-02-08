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Происшествия

На теле избитого до состояния комы мальчика врачи выявили старые гематомы

На теле избитого до состояния комы мальчика врачи выявили старые гематомы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в детской больнице города Оша.

По данным медиков, гематомы есть и на ногах трехлетнего ребенка, и на ягодицах.

«Скорее всего, мальчика били до того, как он попал в больницу. В настоящий момент его состояние расценивается как крайне тяжелое. Ребенок до сих пор находится в реанимации и пока не пришел в сознание», — рассказали врачи.

Напомним, в Оше 24-летняя женщина избила трехлетнего сына за то, что тот написал в штаны. Она признала, что сорвала на ребенке злость, но не хотела его убивать. В отношении нее возбудили уголовное дело. 
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