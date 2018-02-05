ГКНБ Кыргызстана выявил канал поставки экстази из Европы

ГКНБ Кыргызстана установил поставщиков психотропных веществ из Европы в страны Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны организатор, координатор наркоканала и распространители на территории Кыргызстана. Из незаконного оборота изъята крупная партия экстази.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК КР. Ведется следствие.