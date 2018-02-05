16:08
-8
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Происшествия

ГКНБ Кыргызстана выявил канал поставки экстази из Европы

ГКНБ Кыргызстана установил поставщиков психотропных веществ из Европы в страны Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны организатор, координатор наркоканала и распространители на территории Кыргызстана. Из незаконного оборота изъята крупная партия экстази.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» УК КР. Ведется следствие.
Ссылка:
просмотров: 633
Версия для печати
Материалы по теме
Более 17 миллионов сомов взятки предлагали иностранцы силовикам Кыргызстана
Авария на ТЭЦ. ГКНБ проводит проверку
В странах СНГ на новогодние праздники готовились теракты
Подготовленный в Сирии боевик пытался проникнуть в Кыргызстан
В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
Милиционер пытал несовершеннолетнего. Его отдали под суд
Открытие многоквартирного дома в «Джале» жители приняли за ЧП
Угнанное в Казахстане авто нашли у сотрудника Госкомитета нацбезопасности КР
Задержаны иностранные террористы, вербовавшие кыргызстанцев
Оперативники МВД, уличенные в получении взятки, сбежали от сотрудников АКС ГКНБ
Популярные новости
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека не&nbsp;могут запустить котлы На ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы
В&nbsp;Бишкеке горит Ошский рынок В Бишкеке горит Ошский рынок
В&nbsp;Бишкеке началось размораживание системы центрального отопления В Бишкеке началось размораживание системы центрального отопления
Бизнес
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции
Синергия смелых решений. В&nbsp;Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов Синергия смелых решений. В Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал