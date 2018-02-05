Задержан водитель, в Кой-Таше насмерть сбивший девушку и скрывшийся с места ДТП

В дежурную часть ООБДД по Аламудунскому району 3 февраля в 19.45 поступило сообщение о том, что в селе Кой-Таш совершен наезд на девушку. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД КР.

По их данным, неизвестный сбил 22-летнюю девушку и скрылся с места происшествия. От полученных травм девушка скончалась по дороге в больницу.

На месте происшествия обнаружены осколки передних фар и бокового стекла предположительно автомашины марки «Хонда-HRV». Был объявлен план «Перехват».

В результате оперативно-разыскных мероприятий 4 февраля сотрудники ООБДД Аламудунского района совместно с отделом розыска УОБДД по Чуйской области задержали 40-летнего жителя села Арашан, который во дворе дома спрятал автомашину марки «Хонда-HRV».

Автомашина водворена на штрафплощадку, назначены все необходимые экспертизы. По факту начато следствие.