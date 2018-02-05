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Происшествия

Очередное ДТП. Водитель сбежал, оставив разбираться женщин-пассажиров

В Сокулукском районе водитель сбежал с места ДТП, оставив пассажирок разбираться. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

По его словам, сегодня ночью в районе Киркомстрома столкнулись машины «Мерседес-Бенц» и Daewoo Matiz.

«ДТП произошло примерно в 1.15. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. У пассажирок Daewoo Matiz небольшие ушибы. Одна из них была в шоковом состоянии — не контролировала себя. Водителя этой иномарки на месте происшествия не было. С другим участником ДТП разбирались женщины», — сказал читатель.

В свою очередь в пресс-службе УОБДД Чуйской области подтвердили факт ДТП. По их данным, авария произошла на проспекте Дэн Сяопина в районе села Новопавловка.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района. В настоящий момент проводятся следственные действия. Подробности станут известны позже», — прокомментировали в ведомстве. 
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