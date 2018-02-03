С 3 по 5 февраля в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками на горных участках Кыргызстана ожидается сход снежных лавин, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, лавиноопасность сохраняется на 198-265-м километрах автодороги Бишкек — Ош (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), на 45-90-м и 145-150-м километрах автодороги Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, на 74-78-м километрах участка Тамчы.

Водителям, планирующим проезд по горным автодорогам Кыргызстана, МЧС настоятельно рекомендует соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами и сменить наконец летние шины на зимние.