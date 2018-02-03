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Происшествия

В Кыргызстане за час произошло два землетрясения

Сегодня в Чуйской области в 9.44 произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, очаг толчков располагался в 70 км к юго-востоку от Бишкека, 13 км к юго-западу от села Пригородного, 38 км к югу от Токмака. В селе Пригородном сила толчков составила 3 балла, в селах Арпа-Тектир, Кегети, Кошой, Карагул и Чон-Жар — 2,5 балла. 

В 10.06 зафиксировано землетрясение силой 3 балла в Джалал-Абадской области. Очаг располагался в 3 км к юго-востоку от села Жаз-Кечуу (3 балла), 10 км к юго-востоку от села Кызыл-Ункур и 34 км к югу от города Кок-Жангак (2,5 балла).

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
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