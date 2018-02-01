Заторы на Ала-Арче. Как Бишкек спасают от наводнения

Последняя неделя января была довольно холодной. Как и предупреждали синоптики, столбик термометра опустился до отметки в —25 градусов. Но как только температура стала повышаться, на реке Ала-Арче появились снежные заторы.

Если в южной части столицы спасателям удалось предотвратить образование наледей и заторов, то в северной части сотрудникам МЧС приходится работать днем и ночью.

Мост по улице Рыскулова в прямом смысле — в снежной засаде. Вода не проходит под толщей снега.

Такая ситуация, по словам специалистов, произошла из-за того, что при резком снижении температуры в реке образовались препятствия, вода копилась. После потепления, так называемые препятствия подтаяли, напор воды стал резко снижаться.

Заместитель начальника Управления МЧС по Бишкеку Адилбек Чаргынов рассказал, что за сутки спецтехника вывезла более семи тысяч кубометров снега и мусора из русла реки Ала-Арча.

Вода прорвалась в четырех местах. Соответственно все куски льда и снега приплыли сверху вниз. Неделю назад мы провели очистку русла реки, но принятые нами меры оказались, видимо, не достаточно эффективными. Адилбек Чаргынов

«Работа по очистке сегодня утром продолжилась. На данный момент вывезено порядка семи тысяч кубометров льда, снега и мусора. На месте работают 11 единиц техники», — сказал он.

Стоит отметить, что помимо техники, МЧС привлекло и личный состав спасателей, которые вручную очищают мост от снега.

Устранить последствия чрезвычайной ситуации спасателям помогают сотрудники муниципальных предприятий «Тазалык», «Бишкекзеленхоз» и районных акимиатов.

По словам гидротехника Медета Орозалиева, сотрудники «Бишкекзеленхоза» работают над расчищением реки в районе улицы Малдыбаева круглосуточно.

Сейчас здесь работают 20 человек. Мы работаем почти в круглосуточном режиме — посменно. Если бы на этом месте не было моста, возможно, ситуация могла бы стать совсем критичной. Медет Орозалиев

Специалисты сообщили, что устранить снежные заторы при бесперебойной работе техники можно примерно за два дня.