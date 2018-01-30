Близ Бишкека столкнулись два «Мерседеса». Пострадавших нет

В Аламудунском районе Чуйской области автомобиль Mercedes столкнулся с бусиком. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 17.00 на повороте в жилмассив «Энесай». В свою очередь, в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения сообщили, что жертв и пострадавших в аварии нет.

«В настоящий момент на месте находятся сотрудники УОБДД, устанавливается виновник аварии. У обеих машин имеются повреждения, но пострадавших нет. Бусик Mercedes Sprinter не является пассажирским. Он направлялся по улице Алма-Атинской в северном направлении, пытался повернуть в сторону жилмассива «Энесай», а легковой автомобиль двигался в южном направлении прямо по улице Алма-Атинской. Столкновение произошло на повороте в жилмассив», — сообщили в УОБДД.