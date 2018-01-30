00:32
-6
USD 68.39
EUR 84.85
RUB 1.21
Происшествия

Близ Бишкека столкнулись два «Мерседеса». Пострадавших нет

В Аламудунском районе Чуйской области автомобиль Mercedes столкнулся с бусиком. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 17.00 на повороте в жилмассив «Энесай». В свою очередь, в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения сообщили, что жертв и пострадавших в аварии нет.

«В настоящий момент на месте находятся сотрудники УОБДД, устанавливается виновник аварии. У обеих машин имеются повреждения, но пострадавших нет. Бусик Mercedes Sprinter не является пассажирским. Он направлялся по улице Алма-Атинской в северном направлении, пытался повернуть в сторону жилмассива «Энесай», а легковой автомобиль двигался в южном направлении прямо по улице Алма-Атинской. Столкновение произошло на повороте в жилмассив», — сообщили в УОБДД.
Ссылка:
просмотров: 637
Версия для печати
Материалы по теме
Две машины сгорели после ДТП на трассе в Казахстане
На автодороге Оренбург — Самара перевернулся большегруз из Кыргызстана
В Кара-Cуу водитель сбил выбежавшую на дорогу девочку. Она умерла на месте
В Бишкеке в ДТП погиб пассажир
За сутки 30 светофоров вышли из строя в Бишкеке
Вдова погибшего на золотодобывающем участке требует купить ей дом
В Москве умер пострадавший в ДТП кыргызстанец
В Астрахани осудили кыргызстанца, сбившего троих детей
Рейд «Крутой»: искали чиновников — нарушителей правил дорожного движения
В Бишкеке задержали машину юриста «Ата Мекена». Были с подругой пьяны
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Китайская модернизация за&nbsp;$386 миллионов не&nbsp;выдержала холодов Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека не&nbsp;могут запустить котлы На ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы
В&nbsp;Бишкеке горит Ошский рынок В Бишкеке горит Ошский рынок
Бизнес
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр
В&nbsp;Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники В Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники