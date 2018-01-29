В Ташкенте арестовали бывшего главу МВД Узбекистана

Бывшего главу Министерства внутренних дел Узбекистана Адхама Ахмедбаева арестовала специальная оперативная группа из числа сотрудников Президентской гвардии, МВД и Генеральной прокуратуры. В настоящее время его допрашиваются в СИЗО МВД. Об этом «Озодлику» сообщил один из высокопоставленных чиновников МВД.

По его данным, 52-летний экс-министр арестован по личному приказу генерального прокурора Узбекистана. Адхама Ахмедбаева вывели в наручниках из его квартиры в Ташкенте и увезли в следственный изолятор МВД, сказал он.

Источник «Озодлика» в Генеральной прокуратуре Узбекистана подтвердил информацию, что в настоящее время Адхама Ахмедбаева допрашивают сотрудники Генпрокуратуры. По его словам, следователи готовят ходатайство в суд о временном заключении экс-министра под стражу.

22 декабря 2017 года, выступая с посланием к палатам парламента, президент Шавкат Мирзиеев обвинил Адхама Ахмедбаева в предательстве.

Адхам Ахмедбаев руководил МВД Узбекистана с декабря 2013 года по январь 2017 года. Его уволили спустя месяц после избрания Шавката Мирзиеева президентом Узбекистана. Позже его отправили на пенсию.