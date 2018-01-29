Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, которая произошла на участке автодороги Оренбург — Самара на территории Тоцкого района: грузовой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Об этом сообщил портал ria56.ru.

По его данным, как выяснили прибывшие на место ДТП сотрудники полиции, 24-летний житель Кыргызстана за рулем грузовика DAF не справился с управлением. Тягач с прицепом занесло, и он опрокинулся на бок в кювет.

Фото ria56.ru

В результате аварии водитель грузовика получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После оказания необходимой помощи мужчину отпустили домой.

Как сообщают в региональном УМВД, в настоящее время по факту аварии проводят проверку. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожного происшествия.