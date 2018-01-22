Во Владивостоке сбившего женщину водителя из Кыргызстана заключили под стражу

Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, которое произошло в воскресенье. Водитель автобуса № 54, сбивший женщину на пешеходном переходе, заключен под стражу, сообщил портал vl.ru.

За рулем автобуса, принадлежащего ООО «Каслар», находился 26-летний уроженец Кыргызстана, имевший разрешение на перевозку пассажиров. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Меру пресечения суд назначит ему в ближайшее время. Автобус Daewoo BS-106 сотрудники ГИБДД отправили на экспертизу, поскольку заподозрили, что у него перебиты номерные агрегаты.

26-летний водитель совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 49-летняя жительница Владивостока от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.