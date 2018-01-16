Очередное ДТП в Ошской области. Пострадали семь человек

На участке Алмалуу (дорога Ош — Ноокат) Ноокатского района Ошской области столкнулись два автомобиля «Хонда Стрим» и «Ауди-100». Об этом сообщила пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения КР.

По данным ведомства, авария произошла сегодня в 11.30. Одна из машин, нарушив ПДД, выехала на встречную полосу. В результате семь человек госпитализированы в Ноокатскую районную больницу.

Назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняет следственный отдел ОВД Ноокатского района Ошской области.