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Происшествия

Очередное ДТП в Ошской области. Пострадали семь человек

На участке Алмалуу (дорога Ош — Ноокат) Ноокатского района Ошской области столкнулись два автомобиля «Хонда Стрим» и «Ауди-100». Об этом сообщила пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения КР.

По данным ведомства, авария произошла сегодня в 11.30. Одна из машин, нарушив ПДД, выехала на встречную полосу. В результате семь человек госпитализированы в Ноокатскую районную больницу.

Назначены все необходимые экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняет следственный отдел ОВД Ноокатского района Ошской области.
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