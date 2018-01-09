Ребенок вылетел через лобовое стекло после ДТП в России

Ребенок вылетел через лобовое стекло после ДТП на трассе Пласт — Варламово в Челябинской области России. Видео появилось в паблике «На дорогах Магнитки» социальной сети «ВКонтакте».

По данным очевидцев, Daewoo Matiz выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115. Удар пришелся в правую часть иномарки, мальчик вылетел из детского кресла и сломал нос, его мать получила ушибы.

Как сообщается, «скорая» приехала через семь минут. За это время другие водители оказали ребенку первую помощь и собрали разбросанные вещи.